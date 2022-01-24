"Червона" зона повернулася в Україну. Прикарпаття першим пішло на локдаун: список правил

З понеділка, 24 січня, в Івано-Франківській області почав діяти "червоний" рівень епідемічної небезпеки. Таким чином, в регіоні в заклади пускатимуть при наявності сертифіката про вакцинацію або свіжого тесту на коронавірус.

Оскільки Івано-Франківська область перейшла в "червону" зону в регіоні заборонена:

робота закладів громадського харчування, крім адресної доставки та замовлень;

робота закладів освіти, в яких повністю вакциновані менш як 100% співробітників;

робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;

робота закладів освіти, крім дитячих садків та початкових класів шкіл;

робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів та фітнес-центрів,

проведення масових заходів;

робота закладів культури.

При цьому обмеження не будуть діяти в тих випадках, коли 100% співробітників (організаторів) і відвідувачів (учасників) зазначених установ (заходів) будуть повністю вакциновані і мати "зелений" COVID-сертифікат, негативний результат ПЛР-тестування або експрес-тестування на антиген (дійсний 72 години) або сертифікат про одужання.

При цьому продовжують діяти обмеження, які забороняють:

роботу закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває понад 50% здобувачів освіти та співробітників;

перебування на вулицях без документів, що засвідчують особу;

самовільно залишати місце самоізоляції або обсервації.

Ці правила не скасовуються навіть при наявності COVID-документів.