"Червона" зона повернулася в Україну. Прикарпаття першим пішло на локдаун: список правил
З понеділка, 24 січня, в Івано-Франківській області почав діяти "червоний" рівень епідемічної небезпеки. Таким чином, в регіоні в заклади пускатимуть при наявності сертифіката про вакцинацію або свіжого тесту на коронавірус.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Оскільки Івано-Франківська область перейшла в "червону" зону в регіоні заборонена:
- робота закладів громадського харчування, крім адресної доставки та замовлень;
- робота закладів освіти, в яких повністю вакциновані менш як 100% співробітників;
- робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;
- робота закладів освіти, крім дитячих садків та початкових класів шкіл;
- робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів та фітнес-центрів,
- проведення масових заходів;
- робота закладів культури.
При цьому обмеження не будуть діяти в тих випадках, коли 100% співробітників (організаторів) і відвідувачів (учасників) зазначених установ (заходів) будуть повністю вакциновані і мати "зелений" COVID-сертифікат, негативний результат ПЛР-тестування або експрес-тестування на антиген (дійсний 72 години) або сертифікат про одужання.
При цьому продовжують діяти обмеження, які забороняють:
- роботу закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває понад 50% здобувачів освіти та співробітників;
- перебування на вулицях без документів, що засвідчують особу;
- самовільно залишати місце самоізоляції або обсервації.
Ці правила не скасовуються навіть при наявності COVID-документів.
Нагадаємо, через спалах коронавірусу в Івано-Франківській області та заповненість лікарень було прийнято рішення розмістити в регіоні мобільний госпіталь.