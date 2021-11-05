"Красная" зона в Волынской области начнет действовать с понедельника, - Ляшко

Сегодня, 5 ноября, государственная комиссия будет принимать решение о переводе Волынской области в "красную" зону адаптивного карантина. Она скорее всего начнет действовать с 8 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра здравоохранения Виктора Ляшко журналистам в Раде.

"Сегодня у нас очередная комиссия ТЭБ и ЧС, поскольку Волынская область также по индикаторам заходит в "красный" уровень эпидемической опасности, и мы будем принимать решение о переводе Волынской области в "красный" уровень через два дня после заседания, это, наверное, будет с понедельника", - отметил он.

Напомним, вчера главный санитарный врач Волынской области Наталья Янко заявила, что есть высокая вероятность того, что регион на днях войдет в "красную" зону.

Отметим, в зоне с самыми жесткими ограничениями заведения работают только с вакцинированном на 100% персоналом. Если же посетители не вакцинированы, то заведение может быть заполнено не более чем на 50%.