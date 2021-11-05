ru ua
Пт, 05 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

"Красная" зона в Волынской области начнет действовать с понедельника, - Ляшко

Новина українською →
Волынская область, Пятница 05 ноября 2021 14:21
"Красная" зона в Волынской области начнет действовать с понедельника, - Ляшко Фото: министр здравоохранения Виктор Ляшко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Сегодня, 5 ноября, государственная комиссия будет принимать решение о переводе Волынской области в "красную" зону адаптивного карантина. Она скорее всего начнет действовать с 8 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра здравоохранения Виктора Ляшко журналистам в Раде.

"Сегодня у нас очередная комиссия ТЭБ и ЧС, поскольку Волынская область также по индикаторам заходит в "красный" уровень эпидемической опасности, и мы будем принимать решение о переводе Волынской области в "красный" уровень через два дня после заседания, это, наверное, будет с понедельника", - отметил он.

Напомним, вчера главный санитарный врач Волынской области Наталья Янко заявила, что есть высокая вероятность того, что регион на днях войдет в "красную" зону.

Отметим, в зоне с самыми жесткими ограничениями заведения работают только с вакцинированном на 100% персоналом. Если же посетители не вакцинированы, то заведение может быть заполнено не более чем на 50%.

Читайте РБК-Украина в Google News
Волынская область Карантин Коронавирус Красная зона карантина
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе