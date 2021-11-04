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Волынская область в субботу может попасть в "красную" зону карантина

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Волынская область, Четверг 04 ноября 2021 20:45
Волынская область в субботу может попасть в "красную" зону карантина Фото: Волынская область в субботу может попасть в "красную" зону карантина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В субботу, 6 ноября, Волынская область может перейти в "красную" зону адаптивного карантина. Поскольку в регионе растет заболеваемость коронавирусом и количество госпитализаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Конкурент".

Санитарный врач области Наталья Янко заявила, что решение о том, что Волынь попадет в "красную" зону будет приниматься государственной комиссией в пятницу, 5 ноября. Однако, учитывая эпидемиологическую ситуацию в регионе, вероятность введения "красной" зоны остается достаточно высокой.

Она добавила, что в "красной" зоне заведения могут работать, если персонал вакцинирован на 100%. Однако, в отличие от "оранжевой" зоны, в "красной" зоне работники обязаны иметь "зеленый" сертификат, то есть получить две дозы вакцины.

При этом заведения могут быть заполнены на 100% при соблюдении санитарно-гигиенических правил. Если же посетители не вакцинированы - заведение может быть заполнено не более чем на 50%.

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