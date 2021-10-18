"Красная" зона в Запорожье: в городе открывают дополнительные центры вакцинации

На фоне "красной" зоны в Запорожье открываются дополнительные центры массовой вакцинации от COVID-19. Два из них в крупных торговых центрах начнут работу уже завтра, 19 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Запорожской ОГА Александра Старуха.

По его словам, завтра начнут работу два центра массовой вакцинации - в ТЦ "Амстор" (Хортицкий район) и в ТЦ "Континент" (Днепровский район). Кроме того, в ближайшие дни откроется еще один центр в Космическом микрорайоне, где проживают 120 000 человек.

Старух подчеркнул, что в области проведут срочный анализ мощностей медицинских учреждений и наличия персонала, не задействованного в лечении больных COVID-19, который можно перевести на работу в центры массовой вакцинации.

"Поручил проработать вопрос продления времени работы центров массовой вакцинации до 20:00 ежедневно и найти возможность премирования персонала, работающего в таких центрах", - добавил он.