UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

"Красная" зона в Запорожье: в городе открывают дополнительные центры вакцинации

Автор: Сергей Новиков

На фоне "красной" зоны в Запорожье открываются дополнительные центры массовой вакцинации от COVID-19. Два из них в крупных торговых центрах начнут работу уже завтра, 19 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Запорожской ОГА Александра Старуха.

По его словам, завтра начнут работу два центра массовой вакцинации - в ТЦ "Амстор" (Хортицкий район) и в ТЦ "Континент" (Днепровский район). Кроме того, в ближайшие дни откроется еще один центр в Космическом микрорайоне, где проживают 120 000 человек.

Старух подчеркнул, что в области проведут срочный анализ мощностей медицинских учреждений и наличия персонала, не задействованного в лечении больных COVID-19, который можно перевести на работу в центры массовой вакцинации.

"Поручил проработать вопрос продления времени работы центров массовой вакцинации до 20:00 ежедневно и найти возможность премирования персонала, работающего в таких центрах", - добавил он.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в "красных" зонах наблюдается вакцинальный бум, транспортный коллапс, а также игнорирование карантинных ограничений.

Отметим, вакцинальный бум связан с тем, что большая часть ограничений красной зоны не распространяется на вакцинированных от коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЗапорожьеКарантинКрасная зона карантина