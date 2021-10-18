В "красной" зоне карантина уже пять областей: где и какие ограничения ввели

"Красная" зона карантина в Украине с 18 октября действует уже в пяти областях. В регионах вводятся максимальные ограничения с привилегиями для вакцинированных.

Подробнее о том, где и какие ограничения ввели - в материале РБК-Украина ниже.

"Красных" зон уже пять

С 15 октября первая область - Херсонская - перешла в "красную" зону. А уже с 18 октября к ней добавляются еще четыре: Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская.

Решение о переходе региона в "красную" зону как и раньше принимает госкомиссия по ТЭБ и ЧС.

Что запрещено

В регионах "красной" зоны запрещается работа кафе, ресторанов, кинотеатров, фитнес-центоров, ТРЦ. В этой зоне могут работать лишь продуктовые магазины, банки, почта, АЗС, ветклиники и аптеки.

Отметим, ограничений для транспорта в "красной" зоне нет, но местные власти могут их вводить на свое усмотрение.

Кроме того, с 21 октября в Украине ужесточают правила для межобластного транспорта и чтоб попасть в "красную" зону на поезде, автобусе или на самолете, у пассажира должно быть две прививки от коронавируса или негативный ПЦР-тест или тест на антиген.

Как обойти ограничения

Для того, чтобы обойти ограничения в "красной" зоне нужна 100%-ая вакцинация. Так, например, чтобы работал кинотеатр или кафе - все сотрудники и посетители должны быть вакцинированы двумя дозами. Доказательством вакцинации является "зеленый" COVID-сертификат, который можно сгенерировать в приложении "Дія".

Кроме того, в разработке COVID-сертификат для тех, кто переболел и для негативных ПЦР-тестов.