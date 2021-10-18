У "червоній" зоні карантину вже п'ять областей: де і які обмеження ввели

"Червона" зона карантину в Україні з 18 жовтня діє вже в п'яти областях. У регіонах вводяться максимальні обмеження з привілеями для вакцинованих.

Детальніше про те, де і які обмеження ввели - в матеріалі РБК-Україна нижче.

"Червоних" зон вже п'ять

З 15 жовтня перша область - Херсонська - перейшла в "червону" зону. А вже з 18 жовтня до неї додаються ще чотири: Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська.

Рішення про перехід регіону в "червону" зону як і раніше приймає держкомісія з ТЕБ і НС.

Що заборонено

У регіонах "червоної" зони забороняється робота кафе, ресторанів, кінотеатрів, фітнес-центорів, ТРЦ. У цій зоні можуть працювати лише продуктові магазини, банки, пошта, АЗС, ветклініки та аптеки.

Зазначимо, обмежень для транспорту в "червоній" зоні немає, але місцева влада може їх вводити на свій розсуд.

Крім того, з 21 жовтня в Україні посилюють правила для міжобласного транспорту і щоб потрапити в "червону" зону на поїзді, автобусі або на літаку, у пасажира має бути два щеплення від коронавірусу або негативний ПЛР-тест або тест на антиген.

Як обійти обмеження

Для того, щоб обійти обмеження в "червоній" зоні потрібна 100%-а вакцинація. Так, наприклад, щоб працював кінотеатр або кафе - всі співробітники і відвідувачі повинні бути вакциновані двома дозами. Доказом вакцинації є "зелений" covid-сертифікат, який можна згенерувати в додатку "Дія".

Крім того, в розробці COVID-сертифікат для тих, хто перехворів і для негативних ПЛР-тестів.