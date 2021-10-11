В "красную" зону карантина вскоре могут перейти несколько регионов Украины

В Украине в ближайшее время могут появиться "красные" зоны адаптивного карантина. Наибольший риск попадания в нее имеют четыре области.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Ударная волна. Как быстро Украина приближается к пику эпидемии "ковида".

В частности, "антилидером" по динамике и уровню госпитализации с COVID-19 является Херсонская область.

Так, из-за превышения этих двух показателей регион в ближайшие дни могут перевести в "красную" зону.

Кроме того, в Сумской области три дня подряд уже превышены три эпидемических индикатора.

Также два показателя в течение трех дней выше предельного в Житомирской и Донецкой областях.

По словам руководителя Центра экономики здравоохранения KSE Юрия Ганиченко, высокий риск вхождения в красный уровень сейчас у четырех регионов - Харьковской, Херсонской, Житомирской и Сумской областях.

Он также добавил, что остальные (21 регион) - могут "взорваться" в рамках недели и пополнить этот список.