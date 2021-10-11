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В "красную" зону карантина вскоре могут перейти несколько регионов Украины

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Украина, Понедельник 11 октября 2021 12:38
В "красную" зону карантина вскоре могут перейти несколько регионов Украины Фото: "красная" зона грозит четырем областям Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько

В Украине в ближайшее время могут появиться "красные" зоны адаптивного карантина. Наибольший риск попадания в нее имеют четыре области.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Ударная волна. Как быстро Украина приближается к пику эпидемии "ковида".

В частности, "антилидером" по динамике и уровню госпитализации с COVID-19 является Херсонская область.

Так, из-за превышения этих двух показателей регион в ближайшие дни могут перевести в "красную" зону.

Кроме того, в Сумской области три дня подряд уже превышены три эпидемических индикатора.

Также два показателя в течение трех дней выше предельного в Житомирской и Донецкой областях.

По словам руководителя Центра экономики здравоохранения KSE Юрия Ганиченко, высокий риск вхождения в красный уровень сейчас у четырех регионов - Харьковской, Херсонской, Житомирской и Сумской областях.

Он также добавил, что остальные (21 регион) - могут "взорваться" в рамках недели и пополнить этот список.

Напомним, сейчас в Украине "желтой" зоне карантина соответствуют 8 областей и Киев, а другие регионы - "оранжевой".

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