В "червону" зону карантину невдовзі можуть перейти декілька регіонів України

В Україні найближчим часом можуть з'явитися "червоні" зони адаптивного карантину. Найбільший ризик потрапляння до неї мають чотири області.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Ударна хвиля. Як швидко Україна наближається до піку епідемії "ковіду".

Зокрема, "антилідером" по динаміці і рівню госпіталізації з COVID-19 є Херсонська область.

Так, через перевищення цих двох показників регіон найближчими днями можуть перевести в "червону" зону.

Крім того, у Сумській області три дні поспіль вже перевищені три епідемічні індикатори.

Також два показники протягом трьох днів вище граничного у Житомирській і Донецькій областях.

За словами керівника Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрія Ганіченко, найвищий ризик входження в червоний рівень у чотирьох регіонів - Харківської, Херсонської, Житомирської та Сумської областей.

Він також додав, що решта (21 регіон) - можуть "вибухнути" в рамках тижня і поповнити цей список.