В "червону" зону карантину невдовзі можуть перейти декілька регіонів України
В Україні найближчим часом можуть з'явитися "червоні" зони адаптивного карантину. Найбільший ризик потрапляння до неї мають чотири області.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Ударна хвиля. Як швидко Україна наближається до піку епідемії "ковіду".
Зокрема, "антилідером" по динаміці і рівню госпіталізації з COVID-19 є Херсонська область.
Так, через перевищення цих двох показників регіон найближчими днями можуть перевести в "червону" зону.
Крім того, у Сумській області три дні поспіль вже перевищені три епідемічні індикатори.
Також два показники протягом трьох днів вище граничного у Житомирській і Донецькій областях.
За словами керівника Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрія Ганіченко, найвищий ризик входження в червоний рівень у чотирьох регіонів - Харківської, Херсонської, Житомирської та Сумської областей.
Він також додав, що решта (21 регіон) - можуть "вибухнути" в рамках тижня і поповнити цей список.
Нагадаємо, наразі в Україні "жовтій" зоні карантину відповідають 8 областей та Київ, а інші регіони - "помаранчевій".