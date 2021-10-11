ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

В "червону" зону карантину невдовзі можуть перейти декілька регіонів України

Новость на русском →
Україна, Понеділок 11 жовтня 2021 12:38
В "червону" зону карантину невдовзі можуть перейти декілька регіонів України Фото: "червона" зона загрожує чотирьом областям України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько

В Україні найближчим часом можуть з'явитися "червоні" зони адаптивного карантину. Найбільший ризик потрапляння до неї мають чотири області.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Ударна хвиля. Як швидко Україна наближається до піку епідемії "ковіду".

Зокрема, "антилідером" по динаміці і рівню госпіталізації з COVID-19 є Херсонська область.

Так, через перевищення цих двох показників регіон найближчими днями можуть перевести в "червону" зону.

Крім того, у Сумській області три дні поспіль вже перевищені три епідемічні індикатори.

Також два показники протягом трьох днів вище граничного у Житомирській і Донецькій областях.

За словами керівника Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрія Ганіченко, найвищий ризик входження в червоний рівень у чотирьох регіонів - Харківської, Херсонської, Житомирської та Сумської областей.

Він також додав, що решта (21 регіон) - можуть "вибухнути" в рамках тижня і поповнити цей список.

Нагадаємо, наразі в Україні "жовтій" зоні карантину відповідають 8 областей та Київ, а інші регіони - "помаранчевій".

Читайте РБК-Україна в Google News
Карантин Пандемія коронавірусу Локдаун
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус