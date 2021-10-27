"Красную" зону могут расширить. Кузин назвал два пути борьбы с COVID

Остановить распространение коронавируса можно только двумя способами - вакцинация и карантин. Уровень заболеваемости инфекцией в Украине продолжает расти и список областей в "красной" зоне может увеличиться .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главного санитарного врача Украины Игоря Кузина .

Кузин в эфире канала "Дом" отметил, что усиленный карантин затронул уже большинство областей Украины. Кузин не исключил возможность того этот список будет увеличиваться. По его словам, сегодня только три региона находятся в "желтой" зоне.

"Мы имеем два способа остановить распространение коронавирусной болезни. Первый и основной - вакцинация. Второй - усиление противоэпидемических мер", - добавил главный санитарный врач.

Кузин напомнил, что по состоянию на сегодня в Украине 66% коек, которые выделены для лечения больных коронавирусом, уже заняты. В стационарах находится 41331 пациент с COVID-19 и еще 6 тысяч человек с подозрением на инфекцию.

"Мы видим, что уровень госпитализации продолжает расти, но в то же время продолжают расти и темпы вакцинации. Только за прошедшую неделю было сделано 1,5 млн прививок", - сказал он.

Кузин обратил внимание, что темпы вакцинации особенно выросли в регионах, где введен красный уровень эпидопасности. Он призвал украинцев не ждать усиления карантина, а делать прививки от коронавируса.

"В первую очередь это нужно, для того чтобы сохранить свою жизнь и здоровье, не позволить болезни положить вас в реанимацию. Вакцинация - это единственная возможность избежать коллапса медицинской системы", - резюмировал главный санитарный врач.