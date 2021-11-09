В "красную" зону может попасть Черкасская область, еще две в зоне риска, - Ляшко
Министерство здравоохранения направит представление в правительство о созыве Госкомиссии ТЭБ и ЧС относительно перевода Черкасской области в "красную" зону карантина. Вместе с тем в зоне риска находятся Винницкая и Харьковская область.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра здравоохранения Виктора Ляшко во время брифинга.
"Мы уже сделали представление в Кабинет Министров Украины о созыве комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций для рассмотрения вопроса перевода Черкасской (восемнадцатой) области в "красный" уровень эпидемической опасности. В зоне риска - Винницкая и, все еще, Харьковская области", - заявил министр.
Напомним, по состоянию на сегодняшний день в "красной" зоне эпидемической опасности находятся 17 регионов Украины.