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До "червоної" зони може потрапити Черкаська область, ще дві в зоні ризику, - Ляшко

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Україна, Вівторок 09 листопада 2021 10:13
До "червоної" зони може потрапити Черкаська область, ще дві в зоні ризику, - Ляшко Фото: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Міністерство охорони здоров'я направить подання до уряду щодо скликання Держкомісії ТЕБ та НС відносно переведення Черкаської області до "червоної" зони карантину. Разом з тим у зоні ризику знаходяться Вінницька та Харківська область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка під час брифінгу.

"Ми вже зробили подання до Кабінету Міністрів України про скликання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для розгляду питання переведення Черкаської (вісімнадцятої) області в "червоний" рівень епідемічної небезпеки. У зоні ризику - Вінницька та, все ще, Харківська області", - заявив міністр.

Нагадаємо, станом на сьогодні, в "червоній" зоні епідемічної небезпеки перебувають 17 регіонів України.

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