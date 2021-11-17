ru ua
Ср, 17 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Красный Крест отправил в ОРЛО медицинские товары для COVID-больных

Новина українською →
Среда 17 ноября 2021 17:03
Красный Крест отправил в ОРЛО медицинские товары для COVID-больных Фото: Красный Крест отправил в ОРЛО медицинские товары для COVID-больных (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Сергей Пышкин

В оккупированных районов Луганской области доставили более 30 тонн гуманитарной помощи от Красного Креста. Среди груза - товары медицинского назначения для лечения больных коронавирусом людей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

"Сегодня в оккупированных районов Луганской области через КПВВ "Счастье" доставили более 30 тонн гуманитарного груза от Международного Комитета Красного Креста", - пишет пресс-служба ООС.

В гуманитарный груз входят:

  • товары медицинского назначения, в частности для лечения больных на коронавирус пациентов;
  • канцелярские принадлежности;
  • детская мебель.

"Стоит отметить, что движение по дорожному коридору через КПВВ "Счастье" для граждан, намеревающихся пересечь линию разграничения остается заблокированным оккупантами", - добавляет пресс-служба.

Фото: Красный Крест отправил в ОРЛО медицинские товары для COVID-больных (facebook.com/pressjfo.news)

Читайте РБК-Украина в Google News
Красный Крест Коронавирус Луганск
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе