Червоний Хрест відправив в ОРЛО медичні товари для COVID-хворих
Фото: Червоний Хрест відправив в ОРЛО медичні товари для COVID-хворих (facebook.com/pressjfo.news)
До окупованих районів Луганської області доправили більше 30 тонн гуманітарної допомоги від Червоного Хреста. Серед вантажу - товари медичного призначення для лікування хворих на коронавірус людей.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.
"Сьогодні до окупованих районів Луганської області через КПВВ "Щастя" доправили понад 30 тонн гуманітарного вантажу від Міжнародного Комітету Червоного Хреста", - пише пресслужба ООС.
До гуманітарного вантажу входять:
- товари медичного призначення, зокрема для лікування хворих на коронавірус пацієнтів;
- канцелярські приладдя;
- дитячі меблі.
"Варто зазначити, що рух дорожнім коридором через КПВВ «Щастя» для громадян, що мають намір перетнути лінію розмежування залишається заблокованим окупантами", - додає пресслужба.
Фото: Червоний Хрест відправив в ОРЛО медичні товари для COVID-хворих (facebook.com/pressjfo.news)