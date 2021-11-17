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Червоний Хрест відправив в ОРЛО медичні товари для COVID-хворих

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Середа 17 листопада 2021 17:03
Червоний Хрест відправив в ОРЛО медичні товари для COVID-хворих Фото: Червоний Хрест відправив в ОРЛО медичні товари для COVID-хворих (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Сергій Пишкін

До окупованих районів Луганської області доправили більше 30 тонн гуманітарної допомоги від Червоного Хреста. Серед вантажу - товари медичного призначення для лікування хворих на коронавірус людей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.

"Сьогодні до окупованих районів Луганської області через КПВВ "Щастя" доправили понад 30 тонн гуманітарного вантажу від Міжнародного Комітету Червоного Хреста", - пише пресслужба ООС.

До гуманітарного вантажу входять:

  • товари медичного призначення, зокрема для лікування хворих на коронавірус пацієнтів;
  • канцелярські приладдя;
  • дитячі меблі.

"Варто зазначити, що рух дорожнім коридором через КПВВ «Щастя» для громадян, що мають намір перетнути лінію розмежування залишається заблокованим окупантами", - додає пресслужба.

Фото: Червоний Хрест відправив в ОРЛО медичні товари для COVID-хворих (facebook.com/pressjfo.news)

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