У кронпринцессы Дании диагностировали COVID-19

Кронпринцесса Дании Мэри заболела коронавирусной инфекцией. Она находится на самоизоляции во дворце Фредерика VIII в Амалиенборге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление королевской семьи .

"Ее королевское высочество наследная принцесса сегодня, в среду, 15 декабря 2021 года, получила положительный результат на COVID-19. Ее королевское высочество находится в изоляции во дворце Фредерика VIII в Амалиенборге. У других членов семьи инфекции не обнаружено", - говорится в сообщении. При этом в сообщении королевской семьи уточняется, что ситуацию контролирует агентство по безопасности пациентов.

Напомним, 9 декабря премьер-министр Финляндии Санна Марин отказались от рекомендаций избегать тесных контактов с другими людьми после заражения COVID-19. Вместо этого она посетила вечеринку в ночном клубе.

Санна Марин оказалась не единственной нарушительницей карантина в стране. Министр экономики Мика Линтиля посетил матч по флорболу между Финляндией и Латвией, несмотря на то, что ему посоветовали избегать контактов с другими после инфицирования COVID-19.