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У кронпринцессы Дании диагностировали COVID-19

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Дания, Четверг 16 декабря 2021 09:26
У кронпринцессы Дании диагностировали COVID-19 Фото: кронпринцесса Дании Мэри (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Кронпринцесса Дании Мэри заболела коронавирусной инфекцией. Она находится на самоизоляции во дворце Фредерика VIII в Амалиенборге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление королевской семьи.


"Ее королевское высочество наследная принцесса сегодня, в среду, 15 декабря 2021 года, получила положительный результат на COVID-19. Ее королевское высочество находится в изоляции во дворце Фредерика VIII в Амалиенборге. У других членов семьи инфекции не обнаружено", - говорится в сообщении.

При этом в сообщении королевской семьи уточняется, что ситуацию контролирует агентство по безопасности пациентов.

Напомним, 9 декабря премьер-министр Финляндии Санна Марин отказались от рекомендаций избегать тесных контактов с другими людьми после заражения COVID-19. Вместо этого она посетила вечеринку в ночном клубе.

Санна Марин оказалась не единственной нарушительницей карантина в стране. Министр экономики Мика Линтиля посетил матч по флорболу между Финляндией и Латвией, несмотря на то, что ему посоветовали избегать контактов с другими после инфицирования COVID-19.

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