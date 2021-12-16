У кронпринцеси Данії діагностували COVID-19

Кронпринцеса Данії Мері захворіла коронавірусною інфекцією. Вона знаходиться на самоізоляції в палаці Фредеріка VIII в Амалієнборзі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Заява королівської сім'ї .

"Її Королівська Високість наслідна принцеса сьогодні, в середу, 15 грудня 2021 року, отримала позитивний результат на COVID-19. Її Королівська Високість знаходиться в ізоляції в палаці Фредеріка VIII в Амалієнборзі. У інших членів сім'ї інфекції не виявлено", - йдеться в повідомленні. При цьому в повідомленні королівської сім'ї уточнюється, що ситуацію контролює агентство з безпеки пацієнтів.

Нагадаємо, 9 грудня прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін відмовилася від рекомендацій уникати тісних контактів з іншими людьми після зараження COVID-19. Замість цього вона відвідала вечірку в нічному клубі.

Санна Марін виявилася не єдиною порушницею карантину в країні. Міністр економіки Міка Лінтіля відвідав матч з флорболу між Фінляндією і Латвією, незважаючи на те, що йому порадили уникати контактів з іншими після інфікування COVID-19.