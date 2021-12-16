ru ua
Чт, 16 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У кронпринцеси Данії діагностували COVID-19

Новость на русском →
Данія, Четвер 16 грудня 2021 09:26
У кронпринцеси Данії діагностували COVID-19 Фото: кронпринцеса Данії Мері (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Кронпринцеса Данії Мері захворіла коронавірусною інфекцією. Вона знаходиться на самоізоляції в палаці Фредеріка VIII в Амалієнборзі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Заява королівської сім'ї.


"Її Королівська Високість наслідна принцеса сьогодні, в середу, 15 грудня 2021 року, отримала позитивний результат на COVID-19. Її Королівська Високість знаходиться в ізоляції в палаці Фредеріка VIII в Амалієнборзі. У інших членів сім'ї інфекції не виявлено", - йдеться в повідомленні.

При цьому в повідомленні королівської сім'ї уточнюється, що ситуацію контролює агентство з безпеки пацієнтів.

Нагадаємо, 9 грудня прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін відмовилася від рекомендацій уникати тісних контактів з іншими людьми після зараження COVID-19. Замість цього вона відвідала вечірку в нічному клубі.

Санна Марін виявилася не єдиною порушницею карантину в країні. Міністр економіки Міка Лінтіля відвідав матч з флорболу між Фінляндією і Латвією, незважаючи на те, що йому порадили уникати контактів з іншими після інфікування COVID-19.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дания
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус