Кропивницкий свернул половину центров массовой COVID-вакцинации: в чем причина

В Кропивницком свернули два центра массовой вакцинации от COVID. Речь идет о центрах в ТЦ "Велмарт" и Донецком медицинском университете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт городского совета .

Сообщается, что два центра массовой вакцинации в Кропивницком - в торговом центре "Велмарт" и в помещении Донецкого медицинского университета - с 03 февраля прекратили свою работу.

Также сообщается, что это связано с факторами: низким количеством желающих вакцинироваться и болезнью медицинских работников.

"Напоминаем, что привиться можно в центрах массовой вакцинации в помещении городского совета, в торговом центре "Эпицентр" и в прививочных пунктах в поликлиниках города", - говорится в сообщении.