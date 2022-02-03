Кропивницький згорнув половину центрів масової COVID-вакцинації: у чому причина
У Кропивницькому згорнули два центри масової вакцинації від COVID. Йдеться про центри в ТЦ "Велмарт" і Донецькому медичному університеті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт міської ради.
Повідомляється, що два центри масової вакцинації в Кропивницькому - в торговому центрі "Велмарт" і в приміщенні Донецького медичного університету - з 03 лютого припинили свою роботу.
Також повідомляється, що це пов'язано з факторами: низькою кількістю охочих вакцинуватися і хворобою медичних працівників.
"Нагадуємо, що зробити щеплення можна в центрах масової вакцинації в приміщенні міської ради, в торговому центрі "Епіцентр" і в пунктах щеплення у поліклініках міста", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві викрили схему, за якою до системи Helsi вносили фейкові дані про вакцинацію. За даними слідства, до неї причетна колишня заступник міністра соціальної політики.