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Кропивницький згорнув половину центрів масової COVID-вакцинації: у чому причина

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Кропивницький, Четвер 03 лютого 2022 16:38
Кропивницький згорнув половину центрів масової COVID-вакцинації: у чому причина Фото: у Кропивницькому згорнули два пункти вакцинації (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

У Кропивницькому згорнули два центри масової вакцинації від COVID. Йдеться про центри в ТЦ "Велмарт" і Донецькому медичному університеті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт міської ради.

Повідомляється, що два центри масової вакцинації в Кропивницькому - в торговому центрі "Велмарт" і в приміщенні Донецького медичного університету - з 03 лютого припинили свою роботу.

Також повідомляється, що це пов'язано з факторами: низькою кількістю охочих вакцинуватися і хворобою медичних працівників.

"Нагадуємо, що зробити щеплення можна в центрах масової вакцинації в приміщенні міської ради, в торговому центрі "Епіцентр" і в пунктах щеплення у поліклініках міста", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві викрили схему, за якою до системи Helsi вносили фейкові дані про вакцинацію. За даними слідства, до неї причетна колишня заступник міністра соціальної політики.

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