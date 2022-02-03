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Кропивницкий свернул половину центров массовой COVID-вакцинации: в чем причина

Автор: Артем Горовенко

В Кропивницком свернули два центра массовой вакцинации от COVID. Речь идет о центрах в ТЦ "Велмарт" и Донецком медицинском университете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт городского совета.

Сообщается, что два центра массовой вакцинации в Кропивницком - в торговом центре "Велмарт" и в помещении Донецкого медицинского университета - с 03 февраля прекратили свою работу.

Также сообщается, что это связано с факторами: низким количеством желающих вакцинироваться и болезнью медицинских работников.

"Напоминаем, что привиться можно в центрах массовой вакцинации в помещении городского совета, в торговом центре "Эпицентр" и в прививочных пунктах в поликлиниках города", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве разоблачили схему, по которой в систему Helsi вносили фейковые данные о вакцинации. По данным следствия, к ней причастна бывшая замминистра социальной политики.

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КропивницкийКоронавирусВакцинация