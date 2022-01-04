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Круизные лайнеры в Бразилии приостанавливают работу

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Бразилия, Вторник 04 января 2022 04:19
Круизные лайнеры в Бразилии приостанавливают работу Фото: круизные лайнеры в Бразилии приостанавливают работу (flickr.com)
Автор: Наталья Скороход

Круизные судоходные компании в Бразилии приостановят работу до 21 января. Причиной стало заявление министерства здравоохранения, которое рекомендует не путешествовать на круизных лайнерах из-за вспышек COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Национальный регулятор здравоохранения Бразилии (Anvisa) рекомендовал круизным компаниям временно приостановить свою деятельность после того, как пять судов у побережья Бразилии зарегистрировали более 300 новых случаев COVID-19.

Отраслевая ассоциация Clia заявила, что ни одно судно не будет отшвартовано в течение "добровольного" периода остановки круизов, пока корабли, которые находятся в море, завершат свои рейсы.

"Во время этой паузы Clia работает от имени круизных компаний, которые работают в стране - MSC Cruzeiros и Costa Cruzeiros - чтобы найти точки соприкосновения с федеральным правительством, Anvisa, штатами и муниципалитетами", - говорится в заявлении.

Напомним, что в Италии на борту круизного лайнера обнаружили 45 пассажиров с положительными тестами на коронавирус. Людей отправили на изоляцию.

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