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Круїзні лайнери в Бразилії призупиняють роботу

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Бразилія, Вівторок 04 січня 2022 04:19
Круїзні лайнери в Бразилії призупиняють роботу Фото: Круїзні лайнери в Бразилії призупиняють роботу (flickr.com)
Автор: Наталья Скороход

Круїзні судноплавні компанії в Бразилії призупинять роботу до 21 січня. Причиною стала заява Міністерства охорони здоров'я, яка рекомендує не подорожувати на круїзних лайнерах через спалахи COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Національний регулятор охорони здоров'я Бразилії (Anvisa) рекомендував круїзним компаніям тимчасово призупинити свою діяльність після того, як п'ять суден біля узбережжя Бразилії зареєстрували понад 300 нових випадків COVID-19.

Галузева асоціація Clia заявила, що жодне судно не буде відшвартовано протягом "добровільного" періоду зупинки круїзів, поки кораблі, які знаходяться в морі, завершать свої рейси.

"Під час цієї паузи Clia працює від імені круїзних компаній, які працюють в країні - MSC Cruzeiros і Costa Cruzeiros - щоб знайти точки дотику з федеральним урядом, Anvisa, штатами і муніципалітетами", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, що в Італії на борту круїзного лайнера виявили 45 пасажирів з позитивними тестами на коронавірус. Людей відправили на ізоляцію.

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