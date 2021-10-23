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В крупнейшей тюрьме Нью-Гэмпшира произошла вспышка COVID-19

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США, Суббота 23 октября 2021 23:15
В крупнейшей тюрьме Нью-Гэмпшира произошла вспышка COVID-19 Фото: жителям Грузии начнут предлагать третью дозу COVID-вакцины (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В США в крупнейшей тюрьме Нью-Гэмпшира произошла вспышка коронавируса. Там заболело более ста заключенных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Опубликованные данные штата показывают, что в тюрьме округа Хиллсборо зарегистрировано 120 случаев коронавируса среди заключенных. Также коронавирус обнаружили у шести сотрудников тюрьмы.

Начальник тюрьмы сообщил, что вакцина от коронавируса была предложена заключенным только несколько недель назад, но ее получили не больше дюжины человек.

Отмечается, что заболеваемость коронавирусом в США среди заключенных намного выше, чем среди населения в целом и в некоторых тюрьмах ситуация особенон критическая. К примеру, округ штата Мэн объявил чрезвычайное положение в тюрьме в этом месяце из-за вспышки COVID и нехватки сотрудников исправительных учреждений. Также тюрьма округа Камберленд впервые в своей истории объявила чрезвычайное положение в тюрьме.

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