У найбільшій в'язниці Нью-Гемпшира стався спалах COVID-19

У США в найбільшій в'язниці Нью-Гемпшира стався спалах коронавірусу. Там захворіло понад сто ув'язнених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Опубліковані дані штату показують, що у в'язниці округу Хіллсборо зареєстровано 120 випадків коронавірусу серед ув'язнених. Також коронавірус виявили в шести співробітників в'язниці.

Начальник в'язниці повідомив, що вакцина від коронавірусу була запропонована ув'язненим тільки кілька тижнів тому, але її отримали не більше дюжини осіб.