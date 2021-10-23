У найбільшій в'язниці Нью-Гемпшира стався спалах COVID-19
У США в найбільшій в'язниці Нью-Гемпшира стався спалах коронавірусу. Там захворіло понад сто ув'язнених.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
Опубліковані дані штату показують, що у в'язниці округу Хіллсборо зареєстровано 120 випадків коронавірусу серед ув'язнених. Також коронавірус виявили в шести співробітників в'язниці.
Начальник в'язниці повідомив, що вакцина від коронавірусу була запропонована ув'язненим тільки кілька тижнів тому, але її отримали не більше дюжини осіб.
Відзначається, що захворюваність коронавірусом в США серед ув'язнених набагато вище, ніж серед населення в цілому і в деяких в'язницях ситуація особливо критична. Приміром, округ штату Мен оголосив надзвичайний стан у в'язниці в цьому місяці через спалах COVID і брак співробітників виправних установ. Також в'язниця округу Камберленд вперше у своїй історії оголосила надзвичайний стан у в'язниці.