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У найбільшій в'язниці Нью-Гемпшира стався спалах COVID-19

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США, Субота 23 жовтня 2021 23:15
У найбільшій в'язниці Нью-Гемпшира стався спалах COVID-19 Фото: жителям Грузії почнуть пропонувати третю дозу covid-вакцини (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

У США в найбільшій в'язниці Нью-Гемпшира стався спалах коронавірусу. Там захворіло понад сто ув'язнених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Опубліковані дані штату показують, що у в'язниці округу Хіллсборо зареєстровано 120 випадків коронавірусу серед ув'язнених. Також коронавірус виявили в шести співробітників в'язниці.

Начальник в'язниці повідомив, що вакцина від коронавірусу була запропонована ув'язненим тільки кілька тижнів тому, але її отримали не більше дюжини осіб.

Відзначається, що захворюваність коронавірусом в США серед ув'язнених набагато вище, ніж серед населення в цілому і в деяких в'язницях ситуація особливо критична. Приміром, округ штату Мен оголосив надзвичайний стан у в'язниці в цьому місяці через спалах COVID і брак співробітників виправних установ. Також в'язниця округу Камберленд вперше у своїй історії оголосила надзвичайний стан у в'язниці.

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