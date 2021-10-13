На крупнейших вокзалах Украины развернут лаборатории для экпресс-тестирования, - УЗ

В Украине на вокзалах планируют развернуть лаборатории для экспресс-тестов на COVID-19. Однако пока речь идет о самых крупных станциях страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг УЗ относительно новых правил перевозок пассажиров.

"Мы уже обратились в крупнейшие украинские медлаборатории для того, чтобы попробовать на вокзалах развернуть лаборатории, которые смогут оказывать услуги по экспресс-тестированию и по максимально доступной цене", - заявили в УЗ.

По информации перевозчика, такая инициатива направлена на то, чтобы те, кто не могут вакцинироваться имели возможность пройти тестирование.

"Мы понимаем, что в Украине недостаточный уровень вакцинации, потому развертывание таких экспресс-лабораторий, по крайней мере, на крупнейших вокзалах поможет пассажирам беспрепятственно путешествовать", - добавляют в УЗ.