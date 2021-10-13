ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

На крупнейших вокзалах Украины развернут лаборатории для экпресс-тестирования, - УЗ

Новина українською →
Украина, Среда 13 октября 2021 12:38
На крупнейших вокзалах Украины развернут лаборатории для экпресс-тестирования, - УЗ Фото: на крупнейших вокзалах Украины развернут лаборатории для экпресс-тестирования (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине на вокзалах планируют развернуть лаборатории для экспресс-тестов на COVID-19. Однако пока речь идет о самых крупных станциях страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг УЗ относительно новых правил перевозок пассажиров.

"Мы уже обратились в крупнейшие украинские медлаборатории для того, чтобы попробовать на вокзалах развернуть лаборатории, которые смогут оказывать услуги по экспресс-тестированию и по максимально доступной цене", - заявили в УЗ.

По информации перевозчика, такая инициатива направлена на то, чтобы те, кто не могут вакцинироваться имели возможность пройти тестирование.

"Мы понимаем, что в Украине недостаточный уровень вакцинации, потому развертывание таких экспресс-лабораторий, по крайней мере, на крупнейших вокзалах поможет пассажирам беспрепятственно путешествовать", - добавляют в УЗ.

Напомним, в Украине с 21 октября для пассажиров поездов начинают действовать новые правила перевозок на время карантина. РБК-Украина сообщало - о каких идет речь.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця Карантин Пандемия коронавируса
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе