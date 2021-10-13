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На найбільших вокзалах України розгорнуть лабораторії для екпрес-тестування, - УЗ

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Україна, Середа 13 жовтня 2021 12:38
На найбільших вокзалах України розгорнуть лабораторії для екпрес-тестування, - УЗ Фото: на найбільших вокзалах України розгорнуть лабораторії для екпрес-тестування (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні на вокзалах планують розгорнути лабораторії для екпрес-тестів на COVID-19. Однак поки мова йде про найбільші станції країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг УЗ щодо нових правил перевезень пасажирів.

"Ми вже звернулися до найбільших українських медлабораторій для того, щоб спробувати на вокзалах розгорнути лабораторії, які зможуть надавати послуги з експрес-тестування за максимально доступною ціною", - заявили в УЗ.

За інформацією перевізника, така ініціатива спрямована на те, щоб ті, хто не можуть вакцинуватися мали можливість пройти тестування.

"Ми розуміємо що в Україні недостатній рівень вакцинації, тому розгорнення таких експрес-лабораторій, принаймні, на найбільших вокзалах допоможе пасажирам безперешкодно подорожувати", - додають в УЗ.

Нагадаємо, в Україні з 21 жовтня на залізницях починають діяти нові правила пасажирських перевезень на час карантину. РБК-Україна повідомляло - про які йде мова.

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