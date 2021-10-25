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В Крыму зафиксировали очередной рекорд суточных COVID-заражений

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Крым, Понедельник 25 октября 2021 11:38
В Крыму зафиксировали очередной рекорд суточных COVID-заражений Фото: в Крыму зафиксировали очередной рекорд суточных COVID-заражений (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В оккупированном Крыму за минувшие сутки обнаружили 655 новых случаев коронавируса. Это самый большой суточный показатель на полуострове, зафиксированный с начала пандемии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым. Реалии".

В частности, такую статистику обнародовал утром так называемый "врио министра здравоохранения российского правительства Крыма" Константин Скорупский.

"В настоящее время в медицинских учреждениях развернуто 4 719 коек. Сейчас лечение получают 11 224 человека, 6 615 находятся на амбулаторном лечении, 4 609 - на стационарном. Более 400 человек находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии", - сообщил Скорупский.

Отметим, что днем ранее на полуострове зафиксировали 649 случаев коронавируса.

Напомним, в оккупированном Крыму людям старше 65 лет запретили выходить из дома из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Добавим, также на полуострове ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для определенных групп населения.

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