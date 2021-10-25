В Крыму зафиксировали очередной рекорд суточных COVID-заражений
В оккупированном Крыму за минувшие сутки обнаружили 655 новых случаев коронавируса. Это самый большой суточный показатель на полуострове, зафиксированный с начала пандемии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым. Реалии".
В частности, такую статистику обнародовал утром так называемый "врио министра здравоохранения российского правительства Крыма" Константин Скорупский.
"В настоящее время в медицинских учреждениях развернуто 4 719 коек. Сейчас лечение получают 11 224 человека, 6 615 находятся на амбулаторном лечении, 4 609 - на стационарном. Более 400 человек находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии", - сообщил Скорупский.
Отметим, что днем ранее на полуострове зафиксировали 649 случаев коронавируса.
Напомним, в оккупированном Крыму людям старше 65 лет запретили выходить из дома из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.
Добавим, также на полуострове ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для определенных групп населения.