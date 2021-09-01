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Куба будет прививать детей от 2 лет собственной вакциной

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Куба, Среда 01 сентября 2021 19:42
Куба будет прививать детей от 2 лет собственной вакциной Фото: Куба будет прививать детей от 2 лет собственной вакциной (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Куба планирует начать прививать против коронавируса детей в возрасте от 2 лет. В стране будут вакцинировать собственным препаратом - Soberana-2.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Куба планирует достичь уровня вакцинации 90% к декабрю текущего года.

Уже на этой неделе подросткам разрешат пройти вакцинацию. Дети младшего возраста смогут прививаться с середины сентября. Согласно данным компании Finlay Institute, вакцина абсолютно безопасна для детей и вызывает больший иммунный ответ, нежели у взрослых.

По словам представителя министерства здравоохранения Илеана Моралеса прививки против коронавируса будет ежегодной, как и большинство других вакцин, которые используют против детских заболеваний.

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