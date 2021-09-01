Куба щепитиме дітей від 2 років власною вакциною

Куба планує розпочати щепити проти коронавірусу дітей віком від 2 років. В країні вакцинуватимуть власним препаратом - Soberana-2.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Куба планує досягти рівня вакцинації 90% до грудня поточного року.

Вже на цьому тижні підліткам дозволять пройти вакцинацію. Діти молодшого віку матимуть змогу щепитися з середини вересня. Згідно з даними компанії Finlay Institute, вакцина є абсолютно безпечною для дітей й викликає більшу імунні відповідь, ніж у дорослих.

За словами представника міністерства охорони здоров’я Ілеана Моралеса щеплення проти коронавірусу буде щорічним, як і більшість інших вакцин, які використовують проти дитячих захворювань.