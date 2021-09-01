Куба будет прививать детей от 2 лет собственной вакциной

Куба планирует достичь уровня вакцинации 90% к декабрю текущего года.

Уже на этой неделе подросткам разрешат пройти вакцинацию. Дети младшего возраста смогут прививаться с середины сентября. Согласно данным компании Finlay Institute, вакцина абсолютно безопасна для детей и вызывает больший иммунный ответ, нежели у взрослых.

По словам представителя министерства здравоохранения Илеана Моралеса прививки против коронавируса будет ежегодной, как и большинство других вакцин, которые используют против детских заболеваний.