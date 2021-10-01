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Куба планирует полностью вакцинировать 90% населения к декабрю

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Куба, Пятница 01 октября 2021 20:05
Куба планирует полностью вакцинировать 90% населения к декабрю Фото: Куба планирует полностью вакцинировать 90% населения к декабрю (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Министр здравоохранения Кубы заявил, что страна планирует вакцинировать против коронавируса 90% населения до конца декабря. Сейчас полный курс прививки прошли 50%, что, со своей стороны, превышает средний мировой показатель.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По словам главы Минздрава Кубы, в стране более чем 80% людей с 11,3 млн общего населения получили первую прививку трехкомпонентной вакциной кубинского производства. В целом в стране полный курс прошли 50% населения, учитывая то, что средний мировой показатель составляет - 35%.

Стоит добавить, что сегодня Куба является первой страной в мире, которая начала вакцинирование детей в возрасте от двух лет.

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