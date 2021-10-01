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Куба планує повністю вакцинувати 90% населення до грудня

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Куба, П'ятниця 01 жовтня 2021 20:05
Куба планує повністю вакцинувати 90% населення до грудня Фото: Куба планує повністю вакцинувати 90% населення до грудня (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Міністр охорони здоров’я Куби заявив, що країна планує вакцинувати проти коронавірусу 90% населення до кінця грудня. Наразі повний курс щеплення пройшли 50%, що, зі свого боку, перевищує середній світовий показник.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За словами голови МОЗ Куби, в країні більш ніж 80% людей з 11,3 млн загального населення отримали перше щеплення трикомпонентною вакциною кубинського виробництва. Загалом в країні повний курс пройшли 50% населення, враховуючи те, що середній світовий показник становить - 35%.

Варто додати, що сьогодні Куба є першою країною у світі, яка розпочала вакцинування дітей віком від двох років.

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