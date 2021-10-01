UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Куба планирует полностью вакцинировать 90% населения к декабрю

Автор: Сергей Пышкин

Министр здравоохранения Кубы заявил, что страна планирует вакцинировать против коронавируса 90% населения до конца декабря. Сейчас полный курс прививки прошли 50%, что, со своей стороны, превышает средний мировой показатель.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По словам главы Минздрава Кубы, в стране более чем 80% людей с 11,3 млн общего населения получили первую прививку трехкомпонентной вакциной кубинского производства. В целом в стране полный курс прошли 50% населения, учитывая то, что средний мировой показатель составляет - 35%.

Стоит добавить, что сегодня Куба является первой страной в мире, которая начала вакцинирование детей в возрасте от двух лет.

Читайте РБК-Украина в Google News
КубаКоронавирусВакцинация