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На Кубе заявляют о высокой эффективности своей COVID-вакцины

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Куба, Пятница 09 июля 2021 11:24
На Кубе заявляют о высокой эффективности своей COVID-вакцины Фото: на Кубе заявили о высокой эффективности своей вакцины Soberana 2 (twitter.com)
Автор: Юлия Струк

Куба заявила, что две дозы ее вакцины от коронавируса Soberana 2 доказала эффективность в 91,2%. В настоящее время она находится на последнем этапе клинических испытаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Такое заявление сделала государственная биофармацевтическая корпорация BioCubaFarma.

Государство заявляет, что у него в разработке находится в общей сложности пять вакцин-кандидатов. Ожидается, что Abdala и Soberana 2 быстро разрешат для использования в чрезвычайных ситуациях местные регулирующие органы и отправят препараты на утверждение Всемирной организацией здравоохранения.

Отмечается, что обе вакцины являются "низкотехнологичными". Они, как правило, дешевле в разработке, их легче хранить и транспортировать, поскольку препараты не требуют очень низких температур.

Напомним, в конце июня стало известно, что кубинская трехкомпонентная вакцина от коронавируса Abdala оказалась эффективной на 92,28%. Такие результаты получили в ходе клинических испытаний последнего этапа.

Как писало РБК-Украина, в конце февраля Куба начала массовое производство собственной вакцины от коронавируса Abdala.

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