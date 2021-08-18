ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Кулеба рассказал, будет ли Украина закрывать границы из-за штамма "Дельта" 

Новина українською →
Украина, Среда 18 августа 2021 11:02
Кулеба рассказал, будет ли Украина закрывать границы из-за штамма "Дельта"  Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в Украине пока не планируют закрывать границы из-за нового штамма "Дельта". Однако правила въезда уже ужесточены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины в эфире "Завтрака с 1+1".

"Мы уже ужесточили правила въезда в Украину. Если нужно будет, будем вводить жесткие меры, но полное закрытие границы пока не на повестке дня", - сказал он.

Напомним, в Полтавской области подтвердили 30 случаев заражение штаммом "Дельта".

Добавим, недавно в Сумской области зарегистрировали новый штамм коронавируса "Дельта".

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД Украины Дмитрий Кулеба Карантин Граница с Украиной Коронавирус "Дельта"
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе