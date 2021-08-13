Штамм "Дельта" зафиксировали в Сумской области
Фото: штамм "Дельта" зафиксировали в Сумской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Сегодня, 13 августа в Сумской области зарегистрировали новый штамм коронавируса "Дельта". Об этом заявила заместитель начальника департамента здравоохранения Сумской ОГА Галина Хомета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг чиновницы.
"Нам поступили тест системы на обнаружение штамма "Дельта". Поэтому можем сказать, что вариант "Дельта" обнаружили и в нашей области", - сказала она.
Напомним, в Тернопольской области штамм коронавируса"Дельта" подтвердили у 9-месячного ребенка.
Добавим, в Винницкой области подтверждены 25 случаев заражения штаммом коронавирус "Дельта", из них трое умерли.