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Штамм "Дельта" зафиксировали в Сумской области

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Сумская область, Пятница 13 августа 2021 12:10
Штамм "Дельта" зафиксировали в Сумской области Фото: штамм "Дельта" зафиксировали в Сумской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 13 августа в Сумской области зарегистрировали новый штамм коронавируса "Дельта". Об этом заявила заместитель начальника департамента здравоохранения Сумской ОГА Галина Хомета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг чиновницы.

"Нам поступили тест системы на обнаружение штамма "Дельта". Поэтому можем сказать, что вариант "Дельта" обнаружили и в нашей области", - сказала она.

Напомним, в Тернопольской области штамм коронавируса"Дельта" подтвердили у 9-месячного ребенка.

Добавим, в Винницкой области подтверждены 25 случаев заражения штаммом коронавирус "Дельта", из них трое умерли.

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