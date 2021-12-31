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Курс Sinovac и бустер Pfizer оказались неэффективными против "Омикрона", - ученые

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Пятница 31 декабря 2021 15:57
Курс Sinovac и бустер Pfizer оказались неэффективными против "Омикрона", - ученые Фото: курс Sinovac и бустер Pfizer оказались неэффективными против "Омикрона" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Дводозовая вакцина Sinovac и бустер от Pfizer оказались менее эффективными против нового штамма коронавируса "Омикрон", чем это ожидалось. Их эффект аналогичен курсу мРНК-вакцины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Исследования проводили ученые из Йельского университета, Министерства здравоохранения Доминиканской Республики и других учреждений.

Согласно их данным, уровень антител, что были добыты после прохождения полного курса Sinovac и прививки бустером от Pfizer - были в 6,3 ниже по сравнению с предыдущими штаммами коронавируса и в 2,7 раза в сравнении с "Дельтой".

Один из ученых Акико Ивасаки отметил, что тем, кто проходит курс CoronaVac - придется делать еще две дополнительные бустерные дозы, чтобы защитить себя от "Омикрона".

На прошлой неделе в Гонконге также проводили исследование во время которого выяснилось, что даже три дозы вакцины Sinovac не вызвали достаточного ответа антител против "Омикрона".

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