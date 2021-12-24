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Кузин допустил ужесточение карантина из-за "Омикрона". И назвал сроки

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Киев, Пятница 24 декабря 2021 13:59
Кузин допустил ужесточение карантина из-за "Омикрона". И назвал сроки Фото: главный санитарный врач Игорь Кузин (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Адаптивный карантин в Украине могут ужесточить, если будет широкое распространение штамма коронавируса "Омикрон". В частности, в отношении масочного режима и санитарной обработки рук.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главного санитарного врача Игоря Кузина для "Укринформа".

По его словам, все противоэпидемические меры, такие как вакцинация, ношение масок, дистанцирование, обработка рук, также продолжат работать против штамма "Омикрон".

"Будем смотреть, какие нормы окажутся более эффективными, и, скорее всего, соответствующие корректировки могут быть внесены и в наш адаптивный карантин относительно усиления масочного режима, обработки рук", - отметил Кузин

Он добавил, что основной фокус медиков будет сводиться к выявлению новых случаев "Омикрона" и к максимальному их обследованию.

"Но пересмотр (карантинных мер, - ред.) возможен в конце января, когда мы точно будем иметь обоснованные прогнозы относительно распространения нового штамма", - добавил Кузин.

Напомним, ранее сообщалось, что адаптивный карантин в Украине продлили до 31 марта 2022 года.

Также Кузин говорил, что "Омикрон" распространяется в основном среди невакцинированных.

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