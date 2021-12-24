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Кузін допустив посилення карантину через "Омікрон". І назвав терміни

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Київ, П'ятниця 24 грудня 2021 13:59
Кузін допустив посилення карантину через "Омікрон". І назвав терміни Фото: головний санітарний лікар Ігор Кузін (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Адаптивний карантин в Україні можуть посилити, якщо буде широке поширення штаму коронавірусу "Омікрон". Зокрема, щодо масочного режиму та санітарної обробки рук.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна для "Укрінформу".

За його словами, протиепідемічні заходи, такі як вакцинація, носіння масок, дистанціювання, обробка рук, також продовжать працювати проти штаму "Омікрон".

"Будемо дивитися, які норми виявляться більш ефективними, і, швидше за все, відповідні коригування можуть бути внесені і в наш адаптивний карантин щодо посилення масочного режиму, обробки рук", - зазначив Кузін

Він додав, що основний фокус медиків буде зводитися до виявлення нових випадків "Омікрона" і до максимального їх обстеження.

"Але перегляд (карантинних заходів, - ред.) можливий наприкінці січня, коли ми точно будемо мати обґрунтовані прогнози щодо поширення нового штаму", - додав Кузін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що адаптивний карантин в Україні продовжили до 31 березня 2022 року.

Також Кузін говорив, що "Омікрон" поширюється в основному серед невакцинованих.

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