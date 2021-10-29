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Кузин назвал церковь одной из причин низкой вакцинации от COVID

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Киев, Пятница 29 октября 2021 11:59
Кузин назвал церковь одной из причин низкой вакцинации от COVID Фото: главный санитарный врач Игорь Кузин (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Одной из проблем низкого уровня вакцинации от COVID на местах являются отдельные религиозные лидеры. Из-за того, что они выступают против вакцинации, в общинах фиксируются вспышки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главного санитарного врача Игоря Кузина для издания "Гордон".

По его словам на сегодня около 30 проблемных территориальных общин, которые требуют большего внимания с точки зрения эпидемического наблюдения или противоэпидемических мер. Он отмети, что прежде всего, вспышки происходят на больших предприятиях с непривитым персоналом или игнорированием карантинных мер.

"Вторая большая проблема на уровне общин - локальные религиозные лидеры, которые активно выступают против вакцинации. Разъяснения и активная коммуникация с людьми не срабатывают, и почти вся община или не хочет вакцинироваться, или полностью игнорирует меры профилактики", - отметил Кузин.

Он подчеркнул, что Минздрав работает с религиозными организациями, и Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций поддерживает все мероприятия по вакцинации.

"Определенные проблемы с точки зрения коммуникации мы наблюдаем со стороны УПЦ МП, с которой довольно сложно работать. Надо отметить, что антивакцинальные настроения обычно не вызваны большими церквями. Это или какие-то локальные церкви, или, по сути, личное мнение локальных лидеров", - добавил Кузин.

Напомним, ранее Кузин заявил, что дети с 12 лет должны соблюдать масочный режим.

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