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Кузин о производстве вакцин Pfizer и Moderna в Украине: это вполне реально

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Киев, Понедельник 04 октября 2021 11:47
Кузин о производстве вакцин Pfizer и Moderna в Украине: это вполне реально Фото: главный санврач Игорь Кузин (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

В Украине вполне реально локализовать производство вакцин от COVID. В том числе крупнейших мировых производителей Pfizer и Moderna.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главного санитарного врача Игоря Кузина изданию "Фокус".

"Это (локализация производства вакцин Pfizer и Moderna в Украине, - ред.) полностью реально. Компания "Индар" уже внедряет свою исследовательскую программу локализации мРНК-вакцины в Украине, которую презентовали на заседании Совета национальной безопасности Украины. Большая научно-исследовательская команда работает над тем, чтобы процесс производства был полностью украинским", - отметил он.

По его словам, даже реагенты для производства вакцин должны поставлять украинские химические заводы.

Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что первая украинская вакцина будет готова уже в 2022 году, а в Харькове уже начался монтаж линий для производства вакцин против гриппа и коронавируса.

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