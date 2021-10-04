Кузін про виробництво вакцин Pfizer і Moderna в Україні: це цілком реально
В Україні цілком реально локалізувати виробництво вакцин від COVID. У тому числі найбільших світових виробників Pfizer і Moderna.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна виданню "Фокус".
"Це (локалізація виробництва вакцин Pfizer і Moderna в Україні, - ред.) цілком реально. Компанія "Індар" вже впроваджує свою дослідницьку програму локалізації мРНК-вакцини в Україні, яку презентували на засіданні Ради національної безпеки України. Велика науково-дослідна команда працює над тим, щоб процес виробництва був повністю українським", - зазначив він.
За його словами, навіть реагенти для виробництва вакцин повинні поставляти українські хімічні заводи.
Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що перша українська вакцина буде готова вже в 2022 році, а в Харкові вже почався монтаж ліній для виробництва вакцин проти грипу та коронавірусу.