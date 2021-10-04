Кузин о производстве вакцин Pfizer и Moderna в Украине: это вполне реально

В Украине вполне реально локализовать производство вакцин от COVID. В том числе крупнейших мировых производителей Pfizer и Moderna.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главного санитарного врача Игоря Кузина изданию "Фокус".
"Это (локализация производства вакцин Pfizer и Moderna в Украине, - ред.) полностью реально. Компания "Индар" уже внедряет свою исследовательскую программу локализации мРНК-вакцины в Украине, которую презентовали на заседании Совета национальной безопасности Украины. Большая научно-исследовательская команда работает над тем, чтобы процесс производства был полностью украинским", - отметил он.
По его словам, даже реагенты для производства вакцин должны поставлять украинские химические заводы.
Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что первая украинская вакцина будет готова уже в 2022 году, а в Харькове уже начался монтаж линий для производства вакцин против гриппа и коронавируса.