Кузин о введении третьей дозы вакцины в Украине: ждем результатов исследования

Министерство здравоохранения Украины ждет результатов научных исследований по введению третьей дозы вакцины от коронавируса. Пока ведомство советует сосредоточиться на получении базового курса прививок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главного санитарного врача Игоря Кузина в интервью "Радио Свобода".

"Есть заявление ВОЗ по поводу третьей дозы. И она не поддержала бустерную дозу. Результатов научных исследований мы еще ждем, они ожидаются в конце августа. Это результаты эффективности бустерной дозы. Сейчас я бы сфокусировался на получении базового курса - 2 дозы", - отметил Кузин.