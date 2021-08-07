Кузин о введении третьей дозы вакцины в Украине: ждем результатов исследования
Министерство здравоохранения Украины ждет результатов научных исследований по введению третьей дозы вакцины от коронавируса. Пока ведомство советует сосредоточиться на получении базового курса прививок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главного санитарного врача Игоря Кузина в интервью "Радио Свобода".
"Есть заявление ВОЗ по поводу третьей дозы. И она не поддержала бустерную дозу. Результатов научных исследований мы еще ждем, они ожидаются в конце августа. Это результаты эффективности бустерной дозы. Сейчас я бы сфокусировался на получении базового курса - 2 дозы", - отметил Кузин.
Напомним, в Украине могут ввести повторную вакцинацию от коронавируса для лиц, прошедших иммунизацию, это может произойти через год после введения базовых прививок.