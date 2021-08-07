Кузін про введення третьої дози вакцини в Україні: чекаємо результатів дослідження
Міністерство охорони здоров’я України чекає результатів наукових досліджень щодо введення третьої дози вакцини від коронавірусу. Поки відомство радить зосередитися на отриманні базового курсу щеплень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна в інтерв’ю "Радіо Свобода".
"Є заява ВООЗ з приводу третьої дози. І вона не підтримала бустерну дозу. Результатів наукових досліджень ми ще чекаємо, вони очікуються в кінці серпня. Це результати ефективності бустерної дози. Зараз я б сфокусувався на отриманні базового курсу - 2 дози", - зазначив Кузін.
Нагадаємо, в Україні можуть ввести повторну вакцинацію від коронавірусу для осіб, які пройшли імунізацію, це може відбутися через рік після введення базових щеплень.