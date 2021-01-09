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Лаборатории работают на 30%: в МОЗ объяснили, почему снижается число заболевших COVID-19

Новина українською → Суббота 09 января 2021 03:28
Лаборатории работают на 30%: в МОЗ объяснили, почему снижается число заболевших COVID-19 Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Украине значительно уменьшилось число людей, которые обращаются в медучреждения для проведения тестирования на коронавирус. В связи с этим число заболевших в официальной статистике снижается.

Об этом заявил министр здравохранения Максим Степанов в интервъю изданию "Настоящее время".

По его словам, лабораторные центры в некоторых областях работают только на 25-30% своей мощности.

"У нас количество людей, которые обращаются в том числе за тестированием, достаточно серьезно уменьшилось. При этом в некоторых регионах мы фиксируем случаи, когда люди не обращаются к врачу, находятся дома, обращаются только на пятый-седьмой день, если их состояние становится более тяжелым", - сказал министр.

Он призвал при малейших симптомах любого респираторного заболевания сразу обращаться в больницу для проведения теста.

"У нас есть все возможности делать большое количество тестов, в том числе и так называемые экспресс-тесты на антиген, которые за 15 минут показывают результат", - добавил Степанов.

Напомним, по состоянию на утро 8 января выявлено еще почти 5 700 новых случаев коронавируса в Украине. При этом провели более 20 тысяч тестов.

Отметим, 8 января в Украине начал действовать жесткий карантин.

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