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Лабораторії працюють на 30%: у МОЗ пояснили, чому знижується кількість хворих COVID-19

Новость на русском → Субота 09 січня 2021 03:28
Лабораторії працюють на 30%: у МОЗ пояснили, чому знижується кількість хворих COVID-19 Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

В Україні значно зменшилася кількість людей, які звертаються в медустанови для проведення тестування на коронавірус. У зв'язку з цим кількість хворих в офіційній статистиці знижується.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в інтерв'ю виданню "Настоящее время".

За його словами, лабораторні центри в деяких областях працюють тільки на 25-30% своєї потужності.

"У нас кількість людей, які звертаються в тому числі за тестуванням, досить серйозно зменшилася. При цьому в деяких регіонах ми фіксуємо випадки, коли люди не звертаються до лікаря, знаходяться вдома, звертаються тільки на п'ятий-сьомий день, якщо їх стан стає більш важким", - сказав міністр.

Він закликав при найменших симптомах будь-якого респіраторного захворювання відразу звертатися до лікарні для проведення тесту.

"У нас є всі можливості робити велику кількість тестів, у тому числі і так звані експрес-тести на антиген, які за 15 хвилин показують результат", - додав Степанов.

Нагадаємо, станом на ранок 8 січня виявлено ще майже 5 700 нових випадків коронавіруса в Україні. При цьому провели більше 20 тисяч тестів.

Зазначимо, що 8 січня в Україні почав діяти жорсткий карантин.

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