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В Латвии суд отклонил первую жалобу на обязательную вакцинацию

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Суббота 13 ноября 2021 19:00
В Латвии суд отклонил первую жалобу на обязательную вакцинацию Фото: в Латвии суд отклонил первую жалобу на обязательную вакцинацию (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Латвии административный районный суд отверг иск чиновницы Министерства благосостояния Сандры Руцкой, которая пожаловалась на введение обязательной вакцинации. Пользы от прививки больше, чем вреда правам человека.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Это был первый подобный иск в стране, который был рассмотрен в суде.

В ходе рассмотрения иска, суд признал, что обязательная вакцинация ограничивает права человека на частную жизнь, свободный выбор профессии и рабочего места. Впрочем, решение Кабинета министров обусловлено необходимостью защиты эпидемиологической безопасности общества и обеспечения непрерывных важных государственных функций в пользу граждан.

В то же время суд отметил, что общество от обязательной вакцинации получает гораздо больше пользы, чем вреда, который нанесен правам людей.

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