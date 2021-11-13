ru ua
Сб, 13 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

В Латвії суд відхилив першу скаргу на обов'язкову вакцинацію

Новость на русском →
Субота 13 листопада 2021 19:00
В Латвії суд відхилив першу скаргу на обов'язкову вакцинацію Фото: в Латвії суд відхилив першу скаргу на обов'язкову вакцинацію (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Латвії адміністративний районний суд відкинув позов чиновниці Міністерства добробуту Сандри Руцької, яка поскаржилась на запровадження обов’язкової вакцинації. Користі від щеплення більше, ніж шкоди правам людини.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Це був перший подібний позов в країні, який було розглянуто в суду.

У ході розгляду позову, суд визнав, що обов’язкова вакцинація обмежує права людини на приватне життя, вільний вибір професії та робочого місця. Втім, рішення Кабінету міністрів обумовлено необхідністю захисту епідеміологічної безпеки суспільства та забезпечення безперервних важливих державних функцій на користь громадян.

Водночас суд зауважив, що суспільство від обов’язкової вакцинації отримує набагато більше користі, ніж шкоди, яка завдана правам людей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Латвія Коронавірус Вакцинація
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус