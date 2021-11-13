В Латвії суд відхилив першу скаргу на обов'язкову вакцинацію

В Латвії адміністративний районний суд відкинув позов чиновниці Міністерства добробуту Сандри Руцької, яка поскаржилась на запровадження обов’язкової вакцинації. Користі від щеплення більше, ніж шкоди правам людини.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Delfi .

Це був перший подібний позов в країні, який було розглянуто в суду.

У ході розгляду позову, суд визнав, що обов’язкова вакцинація обмежує права людини на приватне життя, вільний вибір професії та робочого місця. Втім, рішення Кабінету міністрів обумовлено необхідністю захисту епідеміологічної безпеки суспільства та забезпечення безперервних важливих державних функцій на користь громадян.

Водночас суд зауважив, що суспільство від обов’язкової вакцинації отримує набагато більше користі, ніж шкоди, яка завдана правам людей.