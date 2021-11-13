В Латвии суд отклонил первую жалобу на обязательную вакцинацию

Это был первый подобный иск в стране, который был рассмотрен в суде.

В ходе рассмотрения иска, суд признал, что обязательная вакцинация ограничивает права человека на частную жизнь, свободный выбор профессии и рабочего места. Впрочем, решение Кабинета министров обусловлено необходимостью защиты эпидемиологической безопасности общества и обеспечения непрерывных важных государственных функций в пользу граждан.

В то же время суд отметил, что общество от обязательной вакцинации получает гораздо больше пользы, чем вреда, который нанесен правам людей.