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В Латвии вновь ввели масочный режим в общественном транспорте

Новина українською → Рига, Понедельник 05 октября 2020 14:20
В Латвии вновь ввели масочный режим в общественном транспорте Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Правительство Латвии приняло решение вновь ввести масочный режим для пассажиров в общественном транспорте. Мера начнет действовать со среды, 7 октября.

Об этом сообщает Delfi.

Согласно постановлению, все жители страны старше 13 лет должны будут носить маски или как-то иначе прикрывать нос и рот в общественном транспорте.

От обязательного ношения масок будут освобождены дети до 13 лет, люди с серьезными нарушениями движений, люди с серьезными нарушениями психического здоровья.

Например, маску не обязан носить человек, которому сложно двигать руками или человек, страдающий деменцией. Наркотическое и алкогольное опьянение не будет являться оправданием для отказа носить маску.

Мера об обязательном ношение масок будет действовать месяц, до 6 ноября. Если в результате использования масок распространение COVID-19 стабилизируется или снизится, то правило можно будет отменить. Если же число зараженных продолжит расти, то власти будут решать о дополнительных карантинных ограничениях.

Напомним, 1 июля в Латвии отменили масочный режим в общественном транспорте.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что общенациональный "локдаун" может продлиться дольше запланированного.

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