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В Латвии заявили о первом случае COVID-19 у собаки

Новина українською → Рига, Четверг 18 февраля 2021 15:25
В Латвии заявили о первом случае COVID-19 у собаки Фото: собака у ветеринара (freepik.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

Продовольственно-ветеринарная служба Латвии (ПВС) получила информацию о том, что в стране нашли собаку с антителами к коронавирусу. Собаку решили проверить ее владельцы после того, как сами переболели COVID-19.

Об этом сообщает латвийское агентство Delfi.

По словам главы ПВС Мариса Балодиса, результаты анализов дают основания полагать, что собака тоже переболела коронавирусом.

"Я думаю, что в этот момент нам следует уделять особое внимание кошкам и собакам, поскольку все научные исследования показывают, что и кошки, и собаки не играют никакой роли в распространении коронавируса ни в Европе, ни во всем мире", - сказал он.

До этого в Латвии был подтвержден один случай заболевания COVID-19 у кота, а в ходе анализа антитела к коронавирусу обнаружили еще у нескольких кошек.

Напомним, на прошлой неделе в Польше обнаружили коронавирус у норок, который может передаваться человеку и наоборот. На норковых фермах по всей Польше теперь проходят ветеринарные проверки.

Также РБК-Украина писало, что власти Швеции запретили фермерам разводить норок из-за коронавируса. COVID-19 диагностировали уже на более трети норковых ферм страны.

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